Свищёв назвал неадекватным заявление Байдена о возможном бойкоте США ОИ в Пекине

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«За ночь появилось четыре противоречивых сообщения: про политический бойкот, неприезд американской делегации, нормализацию отношений между США и Китаем и слова Байдена, что он — это и есть делегация. Кому верить? Связано это прежде всего с тем, что они сами до конца не понимают, чего они хотят. Они считают, что надо продолжать давить на Китай, однако у них большая страна и никаких результатов это не даст. Уверен, что американские спортсмены и чиновники там будут. Однако если американская делегация во главе с Байденом, у которого были неадекватные высказывания корреспондентам, не поедет на Игры, то Китай от этого ничего не потеряет и Олимпиада не станет менее привлекательной. Они это всё делают, чтобы на них обратили внимание», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне американская пресса распространила информацию, что США не будут отправлять дипломатическую делегацию на Игры.

Ранее Губерниев отреагировал на возможный дипломатический бойкот США пекинской Олимпиады.