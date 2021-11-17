Журова высказалась о возможном дипломатическом бойкоте США ОИ-2022

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«На этот раз США пошли по более хитрому пути. Ранее они грозили бойкотом спортсменов, как это было перед Пекином-2008. Если же будут бойкотировать Олимпиаду политики, то для Китая и для спортивного сообщества это не так важно. Имиджево Олимпийские игры от этого не пострадают. В Сочи-2014 было так же, они пытались бойкотировать Олимпиаду официальными лицами. Была бы совсем другая ситуация, если бы на Игры не поехали спортсмены. Американцы любят такие демонстративные шаги, даже на уровне принятия законов. Тем более что сейчас общество там может на такое решение серьёзно срезонировать», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне американская пресса распространила информацию, что страна не будет отправлять дипломатическую делегацию на Игры.

Ранее Журова призналась, что не хотела бы матча Россия — Украина в стыках ЧМ-2022.