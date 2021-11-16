Фетисов высказался о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Снова обвинят Россию, что ради Олимпийских игр она спровоцировала очередную вспышку коронавируса? К сожалению, мы никак не можем повлиять на это. Все ждут хоккей высочайшего уровня, однако команды держат в голове два сценария развития событий. Ситуация в мире непрогнозируемая: все исходят лишь из интересов безопасности. Будем надеяться, что волна не накроет ни игроков, ни всех остальных. Хотелось бы, чтобы Олимпиада прошла зрелищно при участии лучших игроков планеты», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Мичков признался, что не думает о драфте НХЛ.