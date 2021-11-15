Поздняков сравнил расходы на подготовку к ОИ в Пхёнчхане и Пекине
- AP
«По сравнению с Пхёнчханом расходы однозначно увеличились. Сборная будет на треть больше, чем на прошлых Играх. Но они в разумных пределах, поскольку ряда расходов, которые мы традиционно несли по созданию Дома гостеприимства, по понятным причинам не будет. Дома гостеприимства и в Токио, и в Пекине оргкомитет организовывать не позволяет. На этом мы сэкономим. Но расходы идут на организацию дополнительных мер по поддержке и помощи на заключительном этапе по биатлону. К нам обращаются и другие федерации — Федерация фигурного катания на коньках России также обратилась за поддержкой. Мы разумно перераспределяем сэкономленные средства для наших федераций», — сказал Поздняков при общении с журналистами.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Поздняков рассказал, какими будут ограничения для спортсменов на ОИ-2022.