Поздняков рассказал, какими будут ограничения для спортсменов на ОИ-2022

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какими будут антиковидные ограничения на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

«Первое — ограничения будут более жёсткими, чем в Токио. Это связано с тем, что будет создана система периметра, за который ни спортсмены, ни другие участники Олимпийских игр выходить не смогут. Этого не было в Японии, там было проще. К нашей команде не было замечаний со стороны оргкомитета за несанкционированный выход за периметр, но в других командах такие случаи были, даже вплоть до лишения аккредитаций. Я так понимаю, организаторы Игр в Пекине решили не испытывать судьбу и ограничить, не уповая на сознательность», — сказал Подзняков журналистам.

Также глава ОКР прокомментировал позитивные изменения, которые ожидаются на Олимпиаде зимой.

«Организаторы гибко подходят к заезду и выезду с Олимпийских игр. Если в Токио нужно было заехать в деревню не раньше, чем за пять дней, и покинуть — за два, то в Пекине у спортсменов будет возможность остаться до закрытия Игр. Следующий момент — процедура ежедневного тестирования. В декабре оргкомитет обещал разъяснить вопрос более детально. Но тем не менее ежедневная процедура будет осуществляться: меры на Играх в Токио показали свою эффективность», — добавил глава ОКР.

Поздняков добавил, что существуют сложности в работе, которые касаются нехватки аккредитованных лабораторий на территории России для сдачи тестов, но подчеркнул, что Федеральное медико-биологическое агентство ведёт работу для расширения аккредитации для учреждений.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что ОКР согласовал с МОК форму на Олимпиаду в Пекине.