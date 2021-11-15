ОКР согласовал с МОК форму на Олимпиаду в Пекине
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«Буквально неделю назад мы окончательно утвердили состав формы, согласовали его с МОК. Были определённые сложности, дискуссия, но все основные позиции, на которых мы настаивали, мы смогли отстоять», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».
По его словам, на форме будет размещена эмблема ОКР, а также будут присутствовать цвета российского флага.
«Немного потерпите, и в самом начале декабря представим её широкой публике. Надеюсь, форма будет востребована нашими спортсменами», — добавил Поздняков.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.