ОКР согласовал с МОК форму на Олимпиаду в Пекине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о согласовании формы национальной команды на Игры 2022 года в Пекине с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Буквально неделю назад мы окончательно утвердили состав формы, согласовали его с МОК. Были определённые сложности, дискуссия, но все основные позиции, на которых мы настаивали, мы смогли отстоять», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

По его словам, на форме будет размещена эмблема ОКР, а также будут присутствовать цвета российского флага.

«Немного потерпите, и в самом начале декабря представим её широкой публике. Надеюсь, форма будет востребована нашими спортсменами», — добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.