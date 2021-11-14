Карпин: футболисты сборной России умеют справляться с давлением трибун

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настроении команды перед началом решающего отборочного матча чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Карпин: футболисты сборной России умеют справляться с давлением трибун
  • ©РФС

«Наши игроки не первый год в футболе, умеют справляться с давлением трибун. Не думаю, что для кого-то это станет неожиданностью. Многие футболисты не участвовали в матче с Кипром. Готовились к матчу с Хорватией. Говорить о недовосстановлении нельзя. Нам хотелось бы владеть инициативой все 90 минут. Посмотрим, что произойдёт в реальности. Хорваты хотят ровно того же самого», — заявил Карпин в эфире «Матч Премьер».

Встреча Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Матч начнётся в 17.00 мск.

Ранее сборная России объявила состав на матч с Хорватией.

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