Источник: «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта

Представитель главного тренера московского «Спартака» Руя Витории Махмуд Абубакар прибудет в столицу России для переговоров о расторжении контракта между наставником и клубом.

Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём Telegram.

По информации источника, Витория официально уйдёт из «Спартака» в декабре.

Португальский специалист возглавляет «Спартак» с мая этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь пять побед и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Кипром в футболках красного цвета.