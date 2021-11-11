Источник: «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта
- © facebook.com/fcspartak
Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём Telegram.
По информации источника, Витория официально уйдёт из «Спартака» в декабре.
Португальский специалист возглавляет «Спартак» с мая этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь пять побед и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Кипром в футболках красного цвета.