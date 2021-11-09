Мостовой: сборная России должна обыгрывать Кипр, потому что они без мотивации

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира с Кипром.
Мостовой: сборная России должна обыгрывать Кипр, потому что они без мотивации
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы не знаем, кто будет играть с Кипром, но наверняка будут эксперименты в составе. Сборная России в любом случае должна обыгрывать Кипр, потому что у них очень средняя команда без какой-либо мотивации. Они давно потеряли даже теоретические шансы на выход из группы, тем более игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Для киприотов такой стадион, масштаб — это небо и земля», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также прокомментировал возможность получения карточек, которые могут привести к пропуску важного матча с Хорватией.

«Есть ли опасения, что наши игроки схватят карточки и не смогут сыграть с хорватами? Да вряд ли кто-то будет получать жёлтые карточки и намеренно играть жёстко. Кипр — это не та команда, которая будет грубить, биться и провоцировать. Думаю, что и Головин, и Баринов, и остальные игроки знают, что у них уже есть жёлтые карточки, поэтому они будут осторожны. Если бы это был не Кипр, то можно было бы переживать, но эту команду сборная России должна обыгрывать за счёт класса», — добавил Мостовой.

Матч с Кипром пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 по мск.

Ранее сообщалось, что Жиго может перейти в «Марсель».

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