Губерниев — Самуэльссону: ты либо крестик сними, либо штаны надень

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Самуэльссону надо перевести великую песню Галича, в которой есть такие слова: «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету! Как мать говорю и как женщина». После его комментариев хочется сказать: «Ты либо крестик сними, либо штаны надень». Если ты считаешь, что ты такой борец за права человека в Китае, тогда возьми пример со своей соотечественницы Греты Тунберг. Стань правозащитником, в конце концов», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он посоветовал Самуэльссону самому не участвовать в Играх и бойкотировать соревнования, а не призывать других к этому.

Напомним, что биатлонист заявил об ущемлении уйгуров в Китае. При этом он не собирается отказываться от Олимпиады.

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