Халл: Овечкин станет уникальным, когда догонит Гретцки

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной США Бретт Халл прокомментировал достижение российского нападающего Александра Овечкина, который забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Халл: Овечкин станет уникальным, когда догонит Гретцки
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Очень забавно наблюдать за этой снайперской гонкой. Я не скажу, что Овечкин уникальный в своём роде, до тех пор, пока он, возможно, не обойдёт Уэйна Гретцки. Тогда он может стать уникальным», — цитирует Халла пресс-служба НХЛ.

Вместе с тем Халл назвал Овечкина великим игроком.

«С учётом того, как он продолжает забрасывать шайбы, надо отдать ему должное», — добавил он.

Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. 36-летний форвард сборной России забросил 741-ю шайбу в игре с «Баффало» (5:3).  Он сравнялся по числу заброшенных шайб с американцем Бреттом Халлом. 

Ранее Овечкин прокомментировал своё очередное достижение.

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