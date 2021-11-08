В Коломне построят центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
План здания создала проектная организация ООО «Брио Строй».
Предусмотрены общежитие, учебные помещения, оздоровительный комплекс и автостоянка. Они будут объединены в одно здание, к которому пристроят корпус спортзала.
Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».