В «Динамо» заявили, что не собираются обменивать хоккеиста Шипачёва

Президент-председатель совета директоров московского ХК «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал слухи о том, что клуб намерен обменять форварда Вадима Шипачёва.

«Не буду скрывать, что эти слухи удивили даже высшее руководство клуба, и меня самого в том числе. Спешу успокоить всех болельщиков — никаких обменов лидеров, включая капитана команды, не планируется. Вадим Шипачёв не просто лидер динамовцев и главная звезда лиги. Это опытный хоккеист и мастер, который помогает нашим молодым игрокам становиться лучше и сильнее. Информация о многомиллионных долгах также не соответствует действительности. Да, у нас действительно есть некоторые незакрытые обязательства, однако мы усиленно работаем над исправлением этой ситуации», — приводит слова Воронина «Чемпионат».

В текущем сезоне Шипачёв провёл 26 матчей за «Динамо», в которых набрал 38 (13 + 25) очков.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» и ЦСКА проявляют интерес к хоккеистам «Динамо» Шипачёву и Войнову.