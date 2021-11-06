Серена Уильямс подтвердила, что примет участие в Australian Open 2022

Американка Серена Уильямс рассказала, что восстановилась после травмы и готова принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

«Да, определённо. Я люблю выступать на Уимблдоне в белом платье и сидеть на зелёной траве — это что-то особенное», — заявила 40-летняя теннисистка на вечернем шоу Джимми Киммела.

Уильямс рассказала, что подколенное сухожилие больше её не беспокоит и она готова вновь выйти на корт.

Американка является 23-кратной победительница турниров Большого шлема и семикратной чемпионкой Уимблдона.

Уильямс в июле из-за травмы колена в первом круге отказалась от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2021.

Ранее россиянин Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией, без которой теннисистов не допустят к участию в Australian Open 2022 года.