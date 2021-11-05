Павлов завоевал бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧЕ на короткой воде
Россиянин Егор Павлов занял третье место на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.
- РИА Новости
Павлов финишировал за 1 минуту 51,81 секунды.
Победу одержал итальянец Альберто Раццетти (1:50,24), вторым стал Криштоф Милак (1:51,11) из Венгрии.
Ранее сообщалось, что Евгения Чикунова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м брассом.
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