Павлов завоевал бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧЕ на короткой воде

Россиянин Егор Павлов занял третье место на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

РИА Новости

Павлов финишировал за 1 минуту 51,81 секунды. Победу одержал итальянец Альберто Раццетти (1:50,24), вторым стал Криштоф Милак (1:51,11) из Венгрии. Ранее сообщалось, что Евгения Чикунова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м брассом.