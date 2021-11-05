Щербакова объяснила свою ошибку в короткой программе на Гран-при Италии

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своём выступлении в короткой программе на этапе серии Гран-при в Турине.

«Ошибка на каскаде? Как мне говорила Этери Георгиевна: «Ты просто слишком много думаешь». Этот каскад настолько отработан на тренировках, что я могу сделать его из любого положения. Надо идти и делать, а я слишком много думала. Может, хотела сделать выше своих сил», — цитирует Щербакову Sport24.

По её словам, она далее исполнила двойной тулуп, чтобы не остаться совсем без каскада, а риттбергер ей не удалось прыгнуть из-за неудачного приземления с лутца.

«Поэтому добавила тулуп, чтобы не терять много баллов. Не было времени подумать особо», — добавила фигуристка.

17-летняя спортсменка с результатом 71,73 балла заняла третье место. Она является чемпионкой мира 2021 года.

Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.

Ранее появилось видео короткой программы Щербаковой на Гран-при Италии.