Колесников завоевал золото в заплыве на 100 м на спине на чемпионате Европы

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы в Казани.

РИА Новости

Россиянин финишировал с результатом 49,13 секунды. Второе место занял Роберт Глинцэ из Румынии (49,31), а тройку лучших замкнул Апостолос Христу из Греции (49,87). Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла эстафету на ЧЕ по плаванию.