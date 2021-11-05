Колесников завоевал золото в заплыве на 100 м на спине на чемпионате Европы

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Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы в Казани.
Колесников завоевал золото в заплыве на 100 м на спине на чемпионате Европы
  • РИА Новости

Россиянин финишировал с результатом 49,13 секунды.

Второе место занял Роберт Глинцэ из Румынии (49,31), а тройку лучших замкнул Апостолос Христу из Греции (49,87).

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла эстафету на ЧЕ по плаванию.

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