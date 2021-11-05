Созин: Карпин должен сесть на карантин после танцев на дне рождения Глебова

Футбольный агент Андрей Созин резко высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, который легкомысленно отнёсся к антикоронавирусным мерам в преддверии ноябрьских матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Считаю, что Карпину необходимо незамедлительно садиться на карантин и пройти несколько этапов тестирования, прежде чем он будет допущен до контактов с футболистами сборной», — цитирует Созина «Чемпионат».

🤩 Карпин зажег под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» на дне рождения Глебова



📽️ @abushkin2https://t.co/XLZDfim4fZpic.twitter.com/TCaOodxl4L — Телеспорт (@telesporttv) November 4, 2021

Вместе с тем он выразил недоумение, легкомысленным поведением Карпина в преддверии судьбоносных матчей сборной России. Он напомнил тренеру, что в России сейчас ужасающие темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Можно верить или не верить во всякие теории заговора, но есть официальная статистика заболеваемости и смертности, которая тревожит всех здравомыслящих людей», — добавил он.

В социальных сетях 4 ноября появилось видео, на котором Карпин танцует на вечеринке. СМИ сообщали, что это, возможно, был день рождения полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова.

Ранее тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, как неудачные результаты «Спартака» могут повлиять на игру защитника Георгия Джикии за сборную России по футболу.