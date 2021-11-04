Жамнов ожидает, что Кучеров успеет полноценно восстановиться от травмы к ОИ-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о встрече с Никитой Кучеровым, который 27 октября перенёс операцию из-за травмы нижней части тела.

«Мы общались с Никитой Кучеровым. Его восстановление проходит неплохо. Сам он на позитиве, и я думаю, к Олимпиаде он будет готов на 100 процентов. Всё-таки эта травма беспокоила его не первый год, было принято решение сделать операцию. Думаю, уже в декабре он будет в строю и начнёт играть за клуб. Подтверждено, что Кучеров успеет залечить травму до Олимпиады. Это также ценная информация. Многие эксперты видят Никиту в первом звене именно с Панариным. Они играли так в тройке на чемпионате мира 2017 года, а центром у них был Евгений Кузнецов», — приводит слова Жамнова пресс-служба НХЛ.

По предварительным прогнозам, на восстановление Кучерову понадобится от восьми до десяти недель.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на 8—10 недель.