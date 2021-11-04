Жамнов ожидает, что Кучеров успеет полноценно восстановиться от травмы к ОИ-2022

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о встрече с Никитой Кучеровым, который 27 октября перенёс операцию из-за травмы нижней части тела.
Жамнов ожидает, что Кучеров успеет полноценно восстановиться от травмы к ОИ-2022
  • © fhr.ru

«Мы общались с Никитой Кучеровым. Его восстановление проходит неплохо. Сам он на позитиве, и я думаю, к Олимпиаде он будет готов на 100 процентов. Всё-таки эта травма беспокоила его не первый год, было принято решение сделать операцию. Думаю, уже в декабре он будет в строю и начнёт играть за клуб. Подтверждено, что Кучеров успеет залечить травму до Олимпиады. Это также ценная информация. Многие эксперты видят Никиту в первом звене именно с Панариным. Они играли так в тройке на чемпионате мира 2017 года, а центром у них был Евгений Кузнецов», — приводит слова Жамнова пресс-служба НХЛ.

По предварительным прогнозам, на восстановление Кучерову понадобится от восьми до десяти недель.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на 8—10 недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить