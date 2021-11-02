Дзюба начнёт матч ЛЧ с «Ювентусом» на скамейке запасных

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«Ювентус» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дзюба начнёт матч ЛЧ с «Ювентусом» на скамейке запасных
  • Reuters

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило, Мората, Дибала, Алекс Сандро, Маккенни, Бонуччи, Бернардески, Кьеза, Локателли.

Резервисты: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Артур, Куадрадо, Ругани, Рабьо, Бентанкур, Кулушевски.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Клаудиньо, Караваев, Мостовой, Сутормин, Ракицкий.
Резервисты: Кержаков, Бязров, Круговой, Малком, Ерохин, Дзюба, Кравцов, Кузнецов, Хотулёв.

Встреча состоится 2 ноября в Турине. Начало матча — 23:00 мск.

Ранее Аршавин выразил мнение, что у «Зенита» есть хороший шанс победить «Ювентус».

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