Уайт раскритиковал работу отстранённого российского рефери на UFC 267
«Да, мы сняли его с работы посреди турнира. Это было очень плохо, просто ужасно», — цитирует Уайта «Чемпионат».
Напомним, что в ходе поединка Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Залески выиграл поединок единогласным решением судей, а Киселёв был отстранён от работы по ходу турнира.
Ранее российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.