Уайт раскритиковал работу отстранённого российского рефери на UFC 267

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал работу российского рефери Вячеслава Киселёва, который судил бой между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Да, мы сняли его с работы посреди турнира. Это было очень плохо, просто ужасно», — цитирует Уайта «Чемпионат».

Напомним, что в ходе поединка Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Залески выиграл поединок единогласным решением судей, а Киселёв был отстранён от работы по ходу турнира.

Ранее российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить