Уайт раскритиковал работу отстранённого российского рефери на UFC 267

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал работу российского рефери Вячеслава Киселёва, который судил бой между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Да, мы сняли его с работы посреди турнира. Это было очень плохо, просто ужасно», — цитирует Уайта «Чемпионат».

Напомним, что в ходе поединка Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Залески выиграл поединок единогласным решением судей, а Киселёв был отстранён от работы по ходу турнира.

Ранее российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.