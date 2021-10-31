Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Торонто»
Встреча, проходившая в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» шайбы забросили Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.
Таким образом, российский форвард «Детройта» Владислав Наместников забил четвёртую шайбу в сезоне.
Ранее голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».