Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Торонто»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз».

Встреча, проходившая в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» шайбы забросили Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.

Таким образом, российский форвард «Детройта» Владислав Наместников забил четвёртую шайбу в сезоне.

Ранее голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».