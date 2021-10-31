Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Торонто»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз».

Встреча, проходившая в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» шайбы забросили Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.

Таким образом, российский форвард «Детройта» Владислав Наместников забил четвёртую шайбу в сезоне.

Ранее голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить