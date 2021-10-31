Штырков назвал Яна монстром после победы над Сэндхагеном

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков отреагировал на победу соотечественника Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном в поединке за временный титул UFC в легчайшем весе.

«Отличный бой! Пётр в своей манере доминанта провёл все пять раундов. Он ментальный монстр, который имеет феноменальный арсенал приемов и ударов для победы над любым соперником. Нереальный «бензобак» Петра просто обескураживает. Сэндхаген был неплох, но этого было очень мало для того, чтобы победить Петю. Дивизион под его контролем», — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Ян обратился к чемпиону UFC Стерлингу после победы над Сэндхагеном.