Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу 33-летнего балканского теннисиста.

Поединок продолжался 2 часа 29 минут.

В четвертьфинале Чилич сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

Призовой фонд турнира составляет около $900 тыс.

Ранее россиянин Андрей Рублёв одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко и пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге.