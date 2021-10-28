Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
- AP
Игра закончилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу 33-летнего балканского теннисиста.
Поединок продолжался 2 часа 29 минут.
В четвертьфинале Чилич сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).
Призовой фонд турнира составляет около $900 тыс.
Ранее россиянин Андрей Рублёв одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко и пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге.