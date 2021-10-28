Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянин Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
  • AP

Игра закончилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу 33-летнего балканского теннисиста. 

Поединок продолжался 2 часа 29 минут.

В четвертьфинале Чилич сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

Призовой фонд турнира составляет около $900 тыс.

Ранее россиянин Андрей Рублёв одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко и пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге.

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