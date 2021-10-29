Тухугов рассказал, против кого никогда не будет драться в UFC

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов признался, что никогда не будет драться со своими земляками на турнирах по смешанным единоборствам.
Тухугов рассказал, против кого никогда не будет драться в UFC
  • Reuters

«Мы братья, одна нация. Как я могу драться? Пусть предлагают, но я скажу, что не буду драться ни с чеченцем, ни с ингушом, ни с дагестанцем. 70—80 человек в моей весовой категории в UFC», — цитирует Тухугова ТАСС.

Тухугов подчеркнул, что откажется даже от титульного боя со своими земляками.

30-летний уроженец Грозного 30 октября сразится с Рикардо Рамосом из Бразилии на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка за титул временного чемпиона в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Кори Сэндхагеном из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить