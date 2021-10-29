Тухугов рассказал, против кого никогда не будет драться в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов признался, что никогда не будет драться со своими земляками на турнирах по смешанным единоборствам.

«Мы братья, одна нация. Как я могу драться? Пусть предлагают, но я скажу, что не буду драться ни с чеченцем, ни с ингушом, ни с дагестанцем. 70—80 человек в моей весовой категории в UFC», — цитирует Тухугова ТАСС.

Тухугов подчеркнул, что откажется даже от титульного боя со своими земляками.

30-летний уроженец Грозного 30 октября сразится с Рикардо Рамосом из Бразилии на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка за титул временного чемпиона в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Кори Сэндхагеном из США.