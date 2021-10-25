Невакцинированные участники Игр-2022 пройдут 21-дневный карантин в Пекине
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«Участник соревнования может избежать карантина, если будет привит всеми компонентами вакцины. Привиться от COVID-19 следует за 14 дней до отъезда в Китай», — сообщает пресс-служба МОК.
Также подчёркивается, что на Олимпиаде будут действовать строгие антикоронавирусные протоколы, чтобы как можно скорее выявить заражённых инфекцией лиц и их контакты.
Олимпиада пройдёт 4—20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут выступить на Гран-при Австралии.