Чилич назвал результат Карацева на AO-2021 одной из самых красивых историй в теннисе

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от финального матча Кубка Кремля в Москве с россиянином Асланом Карацевым.

«Я посмотрел несколько геймов игры Карацева с Хачановым, равный матч. Мы все знаем, что Карен раньше добился успеха в туре, Аслан — позже, его выход в полуфинал Australian Open — одна из самых красивых историй в теннисе, это источник вдохновения для детей и молодых игроков», — цитирует Чилича «Чемпионат».

По словам хорватского теннисиста, в финале он ждёт захватывающего поединка, а также считает успехом свой выход в решающий матч.

В полуфинале Карацев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Чилич же одолел литовца Ричардаса Беранкиса (6:3, 6:4).

Ранее Карацев поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Кремля.