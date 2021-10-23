Карацев победил Хачанова и сыграет с Чиличем в финале теннисного Кубка Кремля

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Россиянин Аслан Карацев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — Кубок Кремля.
Карацев победил Хачанова и сыграет с Чиличем в финале теннисного Кубка Кремля
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу 22-й ракетки мира.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, а на второй подаче он выиграл 67% розыгрышей, что и стало ключевым показателем. Его соперник на чужой подаче взял только 33% мячей и сделал две двойные ошибки, хотя и совершил восемь эйсов.

Таким образом, Карацев впервые в карьере пробился в финал Кубка Кремля, где сыграет с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем, который одолел литовца Ричардаса Беранкиса.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

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