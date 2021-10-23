Карацев победил Хачанова и сыграет с Чиличем в финале теннисного Кубка Кремля
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу 22-й ракетки мира.
Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, а на второй подаче он выиграл 67% розыгрышей, что и стало ключевым показателем. Его соперник на чужой подаче взял только 33% мячей и сделал две двойные ошибки, хотя и совершил восемь эйсов.
Таким образом, Карацев впервые в карьере пробился в финал Кубка Кремля, где сыграет с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем, который одолел литовца Ричардаса Беранкиса.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP.