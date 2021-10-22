Амброзини: «Газпром Арена» — супер, а «Зенит» разочаровал

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом» (0:1).

«Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит! А «Газпром Арена» — супер!» — цитирует Амброзини «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это один из лучших стадионов, на которых он бывал. По мнению Амброзини, финал Лиги чемпионов на «Газпром Арене» станет настоящим праздником.

«А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу с таким грандом, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди всё делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости», — добавил Амброзини.

Он также отметил, что ожидал увидеть в стартовом составе Сердара Азмуна, а не Артёма Дзюбу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу туринской команды.

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