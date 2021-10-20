Александрова победила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

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Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) — Кубке Кремля.
Александрова победила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Следующей соперницей Александровой станет Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее Качмазов уступил Кории в первом круге Кубка Кремля.

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