Tuttosport сравнил Дзюбу с Драго и назвал «Зенит» бразильским

Итальянское издание Tuttosport выпустило статью про петербургский «Зенит» в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Это уже не тот «Зенит», который в 2012 году устроил переворот на трансферном рынке в Европе, заплатив €55 млн за переход Халка из «Порту», но бразильское представительство в клубе осталось. В распоряжении Сергея Семака четыре бразильца: Дуглас Сантос, Вендел и Малком, которые играют фундаментальную роль в команде, а также драгоценный Клаудиньо. И стиль игры у «Зенита» — бразильский, основанный на технике, организации и поиске голов. Олицетворением русской идентичности команды Семака является 33-летний опытный нападающий Артём Дзюба. Этакий Иван Драго с его ростом 197 см и весом 97 кг. Дзюба и иранец Сердар Азмун воплощают тот бразильский стиль, которого придерживается «Зенит», — говорится в статье.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы с шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Санкт-петербургская команда, набрав три очка, располагается на третьей позиции.

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