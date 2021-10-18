«Фиорентина» без Кокорина уступила «Венеции» в матче Серии А

«Фиорентина» на выезде потерпела поражение от «Венеции» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Венеции и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 36-й минуте забил Маттиа Араму.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Риккардо Соттиля.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за травмы.

«Фиорентина» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу (12). «Венеция» поднялась на 15-ю строчку (8).

Ранее в «Фиорентине» сообщили о травме Кокорина.