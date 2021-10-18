«Фиорентина» без Кокорина уступила «Венеции» в матче Серии А
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- © Paola Garbuio/Keystone Press Agency
Встреча прошла в Венеции и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 36-й минуте забил Маттиа Араму.
На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Риккардо Соттиля.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за травмы.
«Фиорентина» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу (12). «Венеция» поднялась на 15-ю строчку (8).
Ранее в «Фиорентине» сообщили о травме Кокорина.