«Фиорентина» без Кокорина уступила «Венеции» в матче Серии А

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«Фиорентина» на выезде потерпела поражение от «Венеции» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.
«Фиорентина» без Кокорина уступила «Венеции» в матче Серии А
  • globallookpress.com
  • © Paola Garbuio/Keystone Press Agency

Встреча прошла в Венеции и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 36-й минуте забил Маттиа Араму.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Риккардо Соттиля.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за травмы.

«Фиорентина» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу (12). «Венеция» поднялась на 15-ю строчку (8).

Ранее в «Фиорентине» сообщили о травме Кокорина.

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