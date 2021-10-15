«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме одолел «Салават Юлаев» в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3, хотя изначально хозяева уступали 1:3.

В составе гостей отличились Андрей Зубарев, Степан Санников и Маркус Гранлунд. Уральский коллектив ответил в основное время голами Алексея Макеева, Станислава Бочарова и Стефана Да Косты, а овертайме Да Коста оформил дубль.

Таким образом, «Салават» потерпел третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» проиграло «Спартаку» в матче КХЛ.