«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме одолел «Салават Юлаев» в КХЛ

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме одолел «Салават Юлаев» в КХЛ
  • © hcsalavat.ru

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3, хотя изначально хозяева уступали 1:3.

В составе гостей отличились Андрей Зубарев, Степан Санников и Маркус Гранлунд. Уральский коллектив ответил в основное время голами Алексея Макеева, Станислава Бочарова и Стефана Да Косты, а овертайме Да Коста оформил дубль.

Таким образом, «Салават» потерпел третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» проиграло «Спартаку» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить