В ФТР опровергли слухи о снятии Медведева с Кубка Кремля

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о том, что вторая ракетка мира Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля в Москве.
В ФТР опровергли слухи о снятии Медведева с Кубка Кремля
  • AP

«Эта информация является интерпретацией его комментария после завершения игры на Индиан-Уэллсе. Он должен определиться, исходя из того, как он себя чувствует и насколько готов. Медведев изначально так и говорил, тут нет ничего нового. Просто происходит постоянно тиражирование и обсуждение давно известной информации», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

По его словам, точная информация по поводу Медведева станет известна, когда будет сделана уже турнирная сетка, а тренеры всё обсудят с самим теннисистом.

«Понятно, что сезон тяжёлый. Даниил — выдающийся спортсмен. Не надо никак интерпретировать слова Медведева. И добавлять к ним что-то тоже не стоит», — отметил Селиваненко.

ВТБ Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что Медведев пропустит Кубок Кремля.

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