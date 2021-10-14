«Йокерит» прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ

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Финский «Йокерит» на своём льду нанёс поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Йокерит» прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ
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Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счётом 4:3 в пользу финской команды.

В составе «Йокерита» шайбы забросили Марко Анттила (9-я минута), Никлас Фриман (40-я), Вели-Матти Савинайнен (43-я), Ханнес Бьёрнинен (52-я).

У «Сибири» отличились Александр Шаров (18-я и 29-я) и Олег Ли (28-я).

«Йокерит» прервал серию из четырёх поражений подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет Западную конференцию. «Сибирь» идёт на девятом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Металлург» продлил победную серию в КХЛ до 14 игр.

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