Источник: «Бруклин» прекратил переговоры по новому контракту с Ирвингом из-за отказа игрока вакцинироваться

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» больше не ведёт переговоров о продлении контракта с разыгрывающим команды Кайри Ирвингом.

Об этом сообщает The Athletic. Сообщалось, что клуб был намерен предложить защитнику новый контракт на сумму $186 млн, однако отозвал предложение после того, как спортсмен отказался вакцинироваться.

Контракт Ирвинга истекает летом 2022 года, однако в соглашении есть опция игрока об автоматическом продлении на сезон с зарплатой $36,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что баскетболист Ирвинг не намерен завершать карьеру, несмотря на отказ вакцинироваться.