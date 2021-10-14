Источник: «Бруклин» прекратил переговоры по новому контракту с Ирвингом из-за отказа игрока вакцинироваться

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» больше не ведёт переговоров о продлении контракта с разыгрывающим команды Кайри Ирвингом.
Источник: «Бруклин» прекратил переговоры по новому контракту с Ирвингом из-за отказа игрока вакцинироваться
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. Сообщалось, что клуб был намерен предложить защитнику новый контракт на сумму $186 млн, однако отозвал предложение после того, как спортсмен отказался вакцинироваться.

Контракт Ирвинга истекает летом 2022 года, однако в соглашении есть опция игрока об автоматическом продлении на сезон с зарплатой $36,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что баскетболист Ирвинг не намерен завершать карьеру, несмотря на отказ вакцинироваться.

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