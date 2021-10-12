Овечкин: стать олимпийским чемпионом — одна из главных моих целей

Капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о мечте стать олимпийским чемпионом.

«Стать олимпийским чемпионом — одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была. Почему стал реже ездить на чемпионаты мира? Перед последними чемпионатами мира у меня были травмы. Я понимал, что если поеду, то не смогу выступать на 100%. Мне звонили из сборной, спрашивали, готов ли я. Я отвечал, что готов, но есть повреждение. Зачем мне с травмой занимать место хоккеиста, который может быть на 100% здоров и поможет сделать результат? За сборную ты должен играть готовым отдавать себя полностью», — цитирует слова Овечкина «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин из-за травмы пропустил тренировку «Вашингтона» накануне старта сезона.