Гусев уволился с поста тренера юношеской сборной России по футболу

Главный тренер юношеской сборной России по футболу Ролан Гусев уволился со своего поста.

«РФС и старший тренер юношеской сборной России (игроки 2006 года рождения) достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

44-летний тренер работал со сборной с ноября 2020 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала девять побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее сообщалось, что Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА.