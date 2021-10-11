Гусев уволился с поста тренера юношеской сборной России по футболу

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Главный тренер юношеской сборной России по футболу Ролан Гусев уволился со своего поста.
Гусев уволился с поста тренера юношеской сборной России по футболу
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«РФС и старший тренер юношеской сборной России (игроки 2006 года рождения) достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

44-летний тренер работал со сборной с ноября 2020 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала девять побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее сообщалось, что Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА.

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