Месси — о победе над Уругваем: всё получилось идеально

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (3:0).

«Мы провели прекрасный матч. Думаю, мы сильно растём в плане игры. Мы привыкли к тому, что владеем мячом. Сегодня была тяжёлая игра, мы обязаны были её выиграть. Всё получилось идеально», — цитирует Месси пресс-служба национальной команды.

Матч в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Месси забил юбилейный, 80-й мяч за сборную Аргентины в матче с Уругваем.