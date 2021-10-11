Месси — о победе над Уругваем: всё получилось идеально
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«Мы провели прекрасный матч. Думаю, мы сильно растём в плане игры. Мы привыкли к тому, что владеем мячом. Сегодня была тяжёлая игра, мы обязаны были её выиграть. Всё получилось идеально», — цитирует Месси пресс-служба национальной команды.
Матч в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Месси забил юбилейный, 80-й мяч за сборную Аргентины в матче с Уругваем.