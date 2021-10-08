Хатунцева завоевала золото в гонке по очкам на ЧЕ в Швейцарии

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Россиянка Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту в Швейцарии.
Хатунцева завоевала золото в гонке по очкам на ЧЕ в Швейцарии
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

27-летняя спортсменка из Башкортостана набрала в гонке 35 очков.

Серебряную награду завоевала Шари Боссейт (28) из Бельгии. Бронза досталась Лоннеке Юнекен (22) из Нидерландов.

В активе Хатунцевой бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио 2020 года. 

Первенство Европы в швейцарском Гренхене завершится 9 октября.

Ранее россиянка Дарья Шмелёва завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту в Швейцарии.

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