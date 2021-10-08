Хатунцева завоевала золото в гонке по очкам на ЧЕ в Швейцарии

Россиянка Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту в Швейцарии.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

27-летняя спортсменка из Башкортостана набрала в гонке 35 очков. Серебряную награду завоевала Шари Боссейт (28) из Бельгии. Бронза досталась Лоннеке Юнекен (22) из Нидерландов. В активе Хатунцевой бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио 2020 года. Первенство Европы в швейцарском Гренхене завершится 9 октября. Ранее россиянка Дарья Шмелёва завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту в Швейцарии.