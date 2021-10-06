Тедеев: сборная России по вольной борьбе успешно выступила на ЧМ в Осло

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев оценил итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Осло.
Тедеев: сборная России по вольной борьбе успешно выступила на ЧМ в Осло
  • РИА Новости

«Наша сборная в целом выступила очень успешно, хотя у нас было восемь дебютантов. Позавчера сложилась такая ситуация, что у иранцев уже было два чемпиона и еще четыре финалиста. И американцы опережали нас, у них уже было три золота. И из тысячи случаев был только 1%, чтобы благоприятно выйти из этого положения и выиграть командный зачёт», — цитирует Тедеева РИА Новости.

По его словам, в команде на данный момент собран сильнейший состав с хорошим резервом. Вместе с тем Тедеев считает, что россияне могли выступить ещё лучше, однако не хватило немного везения.

Он также заявил, что у команды есть хороший потенциал за три года до Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Российские борцы завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали первенства планеты. У команды США и Ирана — по три золота, три серебра и одной бронзе.

Ранее сообщалось, что сборная России по вольной борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира в Норвегии.

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