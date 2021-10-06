Испанская бригада обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия

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Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией.
Испанская бригада обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
  • © Facundo Arrizabalaga/Pool via AP

Помощниками Лаоса будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвёртый рефери — Хосе Луис Мунуэра.

Видеопомощником арбитра назначен Хуан Мартинес, его ассистент — Теодоро Собрино.

Россия сыграет со Словакией в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 22:45 мск.

По итогам шести туров Россия занимает второе место в группе H, набрав 13 очков. Команда уступает сборной Хорватии за счёт разницы мячей.

Ранее пресс-служба сборной России представила креативный анонс к матчу со Словакией.

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