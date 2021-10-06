Испанская бригада обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией.

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