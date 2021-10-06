Стала известна причина ухода Сотниковой из «Ледникового периода»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова покидает шоу «Ледниковый период».

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«Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарёва — звезду сериала «Мажор», фильма «Девятаев», «Смертельные иллюзии» и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лёд, и оказалось, что Паша потрясающе катается плюс подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актёр он, кстати, сейчас на взлёте, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило: стороны не смогли прийти к соглашению», — цитирует продюсера Сотниковой StarHit.

В первом выпуске шоу Сотникова принимала участие в качестве члена жюри.

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