Степанова и Букин снялись с турнира Finlandia Trophy

Вице-чемпионы Европы 2019 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не выступят на турнире Finlandia Trophy, который стартует 7 октября в Эспоо.

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно», — заявила RT тренер Ирина Жук.

Она также рассказала, в каких турнирах может принять участие пара Степанова — Букин.

«Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин. Такой вариант нас тоже не пугает: уже был опыт два года назад, когда Сашу мучили проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным, и первым стартом стал этап Гран-при Skate America, где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — добавила Жук.

От юниорского этапа Гран-при на этой неделе из-за болезни партнёра вынуждена отказаться ещё одна танцевальная пара Жук и Свинина — выступающие среди юниоров Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Эти фигуристы были вторыми на этапе в Красноярске и должны были бороться за попадание в финал серии в австрийском Линце.