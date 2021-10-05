Арена чемпионата мира по волейболу в Кемерове будет готова в концу марта 2022 года

Строительство спортивного комплекса «Кузбасс Арена» завершится к концу марта 2022 года.

«При проведении чемпионата мира по волейболу будут задействованы три крупнейших объекта в Кемерове — это построенная Московская площадь, построенный ледовый дворец «Кузбасс» и строящаяся «Кузбасс Арена». «Кузбасс Арена» будет построена и сдана в конце I квартала следующего года», — цитирует губернатора региона Сергея Цивилёва ТАСС.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдёт в России в 2022 году. 12 городов страны примут матчи мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Италии в финале молодёжного ЧМ по волейболу.