У Джикии выявлены два гена ожирения

Защитник сборной России по футболу и «Спартака» Георгий Джикия прошёл тест на ДНК, по итогам которого у него было выявлено два гена ожирения.

Это стало известно из нового выпуска «ДНК-шоу», который опубликован в видеосервисе PREMIER.

Анализ показал, что у футболиста активны сразу два гена лишнего веса. Речь идёт о PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров), а также о LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

«Аппетит — да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой. Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться — и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться», — сказал Джикия.

По его словам, он может иногда и поесть фастфуд. Кроме того, после игры, как отметил Джикия, футболистам желательно съесть что-то немного жирное или сладкое для восстановления сил.

Ранее капитан «Спартака» рассказал, на что может рассчитывать его команда в текущем сезоне.