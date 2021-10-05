У Джикии выявлены два гена ожирения

Короткая ссылка
Защитник сборной России по футболу и «Спартака» Георгий Джикия прошёл тест на ДНК, по итогам которого у него было выявлено два гена ожирения.
У Джикии выявлены два гена ожирения

Это стало известно из нового выпуска «ДНК-шоу», который опубликован в видеосервисе PREMIER.

Анализ показал, что у футболиста активны сразу два гена лишнего веса. Речь идёт о PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров), а также о LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

«Аппетит — да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой. Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться — и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться», — сказал Джикия.

По его словам, он может иногда и поесть фастфуд. Кроме того, после игры, как отметил Джикия, футболистам желательно съесть что-то немного жирное или сладкое для восстановления сил.

Ранее капитан «Спартака» рассказал, на что может рассчитывать его команда в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить