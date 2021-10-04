Агент Николича отреагировал на информацию об уходе тренера из «Локомотива»

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Деян Йоксимович, агент наставника московского «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал информацию об уходе тренера со своего поста.
Агент Николича отреагировал на информацию об уходе тренера из «Локомотива»
  • © fclm.ru

«Не могу комментировать. В первую очередь «Локомотив» должен сделать заявление», — приводит слова Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич стал главным тренером московского клуба в мае 2020 года.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник московского «Локомотива» Пабло близок к переходу в «Краснодар».

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