Агент Николича отреагировал на информацию об уходе тренера из «Локомотива»
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«Не могу комментировать. В первую очередь «Локомотив» должен сделать заявление», — приводит слова Йоксимовича «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Николич стал главным тренером московского клуба в мае 2020 года.
После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее сообщалось, что бразильский защитник московского «Локомотива» Пабло близок к переходу в «Краснодар».