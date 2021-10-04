Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
Вторым кандидатом на пост главного тренера московского «Локомотива» является Роберт Клаус.
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Клаус, который на данный момент является главным тренером «Нюрнберга», — кандидат Ральфа Рангника.
Первым кандидатом является Доменико Тедеско.
Ранее сообщалось, что Марко Николич готов подать в отставку.
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