Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

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Вторым кандидатом на пост главного тренера московского «Локомотива» является Роберт Клаус.
Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
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Об этом сообщает «Чемпионат».

Клаус, который на данный момент является главным тренером «Нюрнберга», — кандидат Ральфа Рангника.

Первым кандидатом является Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что Марко Николич готов подать в отставку.

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