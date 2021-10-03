Гол и передача Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо» в матче Лиги 1

«Монако» одержал разгромную победу над «Бордо» в матче девятого тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:0.

На 35-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Орельена Тчуамени после передачи Александра Головина, а на 48-й отличился уже сам россиянин. На 64-й минуте Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти и довёл дело до разгрома.

При этом Головин был заменён на 57-й минуте из-за повреждения.

Для монегасков эта победа стала третьей подряд. Таким образом, подопечные Нико Ковача набрали 14 очков и поднялись на пятое место в чемпионате Франции. «Бордо» (7) находится на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ренн» с сухим счётом обыграл ПСЖ в матче Лиги 1.