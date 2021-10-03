Спортсменов без прививки от коронавируса не допустят на AO-2022 и Гран-при Австралии «Формулы-1»

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Правительство австралийского штата Виктория ввело новое правило об обязательной вакцинации от коронавируса для работников профессионального спорта.
Спортсменов без прививки от коронавируса не допустят на AO-2022 и Гран-при Австралии «Формулы-1»
  • РИА Новости

Теперь все участники Открытого чемпионата Австралии по теннису и Гран-при Австралии «Формулы-1», включая спортсменов, тренеров и персонал, должны быть привиты от COVID-19, сообщает The Age.

Руководство Федерации тенниса Австралии выступало против требования властей штата Виктория о вакцинации для авторизованных сотрудников. По словам главы организации Крэйга Тайли, обязательная вакцинация может отпугнуть ведущих теннисистов от участия в турнире.

Напомним, российские вакцины не признаны в мире. В штате Виктория одобрены только Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Australian Open — 2022 пройдёт 17—30 января в Мельбурне. Гран-при Австралии «Формулы-1» 2021 года был отменён из-за коронавируса. Дата проведения гонки 2022 года пока не определена.

Ранее Юрий Бородавко, тренер чемпиона мира Александра Большунова, рассказал, как удалось лыжников его группы привить вакциной от коронавируса Pfizer.

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